📹❗️Впервые фиксируется поражение немецкой дальнобойной 155-мм САУ PzH-2000 ударным FPV-дроном с оптоволоконным каналом управления на Краматорском операционном направлении.
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📹❗️Впервые фиксируется поражение немецкой дальнобойной 155-мм САУ PzH-2000 ударным FPV-дроном с оптоволоконным каналом управления на Краматорском операционном направлении.