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Чиновники поддались на шантаж и не пустили спортсменов из Белоруссии и России на Паралимпиаду

Чиновники поддались на шантаж и не пустили спортсменов из Белоруссии и России на Паралимпиаду

Спортсмены с особенностями из Белоруссии и России запретили участвовать в Параолимпиаде в Китае. Как пояснил своё решение Международный паралимпийский комитет, большинство стран заявили, что снимутся с Игр, если в Пекин приедут белорусы и русские.

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