Новый фуд-холл с панорамными окнами открыли на Маркса в Новосибирске

Гастрокорт «Фуд-холл 6/1» открылся в ТВК «Калейдоскоп» на площади Маркса в Новосибирске. Среди резидентов гастрокластера заведения гавайской, мексиканской, японской, турецкой, грузинской, узбекской, русской, американской и армянской кухонь, кафе бабл ти и бельгийских вафель.
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