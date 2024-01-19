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Новый фуд-холл с панорамными окнами открыли на Маркса в Новосибирске

Новый фуд-холл с панорамными окнами открыли на Маркса в Новосибирске

Гастрокорт «Фуд-холл 6/1» открылся в ТВК «Калейдоскоп» на площади Маркса в Новосибирске. Среди резидентов гастрокластера заведения гавайской, мексиканской, японской, турецкой, грузинской, узбекской, русской, американской и армянской кухонь, кафе бабл ти и бельгийских вафель.

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