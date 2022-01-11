Из-за каких болезней в новогодние каникулы вызывали скорую помощь владимирцы

Свежая статистика за праздничные выходные от службы скорой помощи Владимира: 393 раза вызывали неотложку к пациентам с гипертонией; 374 раза (в большинстве случаев - к детям) вызывали к больным ОРВИ; 158 вызовов было к больным коронавирусом; 95 вызовов - из-за инсультов; 77 вызовов (и тоже в большинстве случаев к детям) – из-за кишечных инфекций; 70 раз вызывали к людям, получившим бытовую травму; 64 вызова было зафиксировано к перепившим гражданам, причем 28 человек было госпитализировано; 27 вызовов было по причине пищевых отравлений; 18 раз скорая приезжала к пострадавшим в ДТП; 4 случая отравления наркотиками; 2 случая отравления алкоголем (не путать с перепившими, - см.