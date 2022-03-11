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Geely возобновляет отгрузки автомобилей российским дилерам на этой неделе

Geely возобновляет отгрузки автомобилей российским дилерам на этой неделе

По данным агентства «Автостат», компания Geely через свою пресс-службу заявила о том, что она возобновляет отгрузки новых автомобилей дилерам на текущей неделе.

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