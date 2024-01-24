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ВК Пресс

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Это будет всекубанский потоп? В Краснодаре тает снег и два дня ожидаются ливни

Это будет всекубанский потоп? В Краснодаре тает снег и два дня ожидаются ливни

Как всегда, погода на Кубани не терпит полутонов. В Краснодаре еще на Рождество было 15 тепла и летали (хотя скорее ползали) пчелы, а к выходу из зимних каникул ударил мороз и выпал снег.

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