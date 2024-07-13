Российские войска поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ

Средства ПВО также сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS и одну зенитную управляемую ракету ЗРК С-200Вооруженные силы России поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ, скопление живой силы и военной техники противника в 136 районах и уничтожили радиолокационную станцию П-18, сообщает Минобороны.
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