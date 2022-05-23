Татарстан вошел лидеры по количеству зарегистрированных объектов недвижимости по "гаражной амнистии"

Татарстан вошел в число лидеров по количеству зарегистрированных гаражей по «гаражной амнистии» — в республике с начала ее действия за семь месяцев оформили 1 084 таких объекта недвижимости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.