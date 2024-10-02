Действительно, заявления Ирана о том, что в результате удара по Израилю поражены военные базы ЦАХАЛ, уничтожены израильские самолёты и объекты инфраструктуры, выглядят, скажем там, спорно.
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Действительно, заявления Ирана о том, что в результате удара по Израилю поражены военные базы ЦАХАЛ, уничтожены израильские самолёты и объекты инфраструктуры, выглядят, скажем там, спорно.
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