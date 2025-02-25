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Царьград

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Взрывы в Дамаске: израильские самолеты замечены в небе над Сирией

Взрывы в Дамаске: израильские самолеты замечены в небе над Сирией

В Дамаске произошла серия мощных взрывов, совпавшая с появлением израильских самолетов в небе над провинцией Деръа.

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