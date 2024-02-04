Новый Ford Mustang потерял 10% мощности, подорожав в полтора раза

Европейский филиал «голубого овала» опубликовал комплектации и цены на спорткар образца 2024 года. В Старом свете пока предложат только восьмицилиндровые купе и кабриолеты, в том числе «заряженную» версию Dark Horse.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии