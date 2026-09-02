Происшествия
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Происшествия

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Транспортными полицейскими возбуждено уголовное дело по факту кражи в Екатеринбурге посылки с мобильными телефонами на сумму свыше 2 млн рублей

В линейном отделе МВД России в аэропорту Кольцово возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Екатеринбурга, который подозревается в хищении партии сотовых телефонов на сумму порядка 2 млн 200 тыс.

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