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13 автобусных маршрутов изменят движение около парка «Дубки»

13 автобусных маршрутов изменят движение около парка «Дубки»

Изменения связаны с очередными раскопками для ремонта сетей водоснабжения.Автобусы, курсирующие мимо парка «Дубки» в сторону Московского вокзала в Нижнем Новгороде, временно изменят маршруты.

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