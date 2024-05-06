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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павелски – 7-й игрок в истории НХЛ с 8 победами в седьмых матчах серий плей-офф. Это рекорд

«Даллас» обыграл «Вегас» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3 в серии, 2:1 в седьмом матче).  39-летний нападающий провел все 7 матчей в серии и остался без набранных очков.

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