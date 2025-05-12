РФС рассмотрит поведение тренера «Спартака» в матче с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит поведение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо».
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