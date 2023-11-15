Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Также был открыт многофункциональный кластер «Ломоносов» — флагман Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» О вводе в эксплуатацию более 90 социальных объектов в столице с начала 2023 года, проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
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