ВМС США признали потерю основной базы флота в Бахрейне из-за ударов Ирана Соединённые Штаты потеряли свою основную базу ВМС в Бахрейне, Ирану удалось практически п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский в Брюсс...
- Для решения дизел...
- Дмитриев заявил, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым