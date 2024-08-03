«Скромный полковник», живущий как олигарх, уже обычное явление?

В Московской тусовке этот полкан ещё весьма скромный. Ведь звучало же, - наша страна огромная с большим количеством талантливых людей. Почему из регионов не приглашаются специалисты?

Геннадий Бережнов

А что полковник Захарченко меньше набил бабла в двушку! Читать уже противно и слушать о коррупции, которая давно уже победила в России власть! После МО уже говорить просто не о чем!