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«Скромный полковник», живущий как олигарх, уже обычное явление?

«Скромный полковник», живущий как олигарх, уже обычное явление?

Какого же масштаба за последние десятилетия достигла коррупция, если даже у сравнительно «небольшой шишки», полковника внутренней службы из Краснодарского края обнаружилось 50 объектов недвижимости (включая как жилые помещения, так и офисы) и более 20 автомобилей, включая модели премиум класса.

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Комментарии
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gabroleg Ufhbtkzy
Почему не принять закон о соотвествии личного имущества доходам?
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5 час.
Юрий Селиванов
В Московской тусовке этот полкан ещё весьма скромный. Ведь звучало же, - наша страна огромная с большим количеством талантливых людей. Почему из регионов не приглашаются специалисты?
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4 час.
Геннадий Бережнов
А что полковник Захарченко меньше набил бабла в двушку! Читать уже противно и слушать о коррупции, которая давно уже победила в России власть! После МО уже говорить просто не о чем!
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13 мин.

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