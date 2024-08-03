Какого же масштаба за последние десятилетия достигла коррупция, если даже у сравнительно «небольшой шишки», полковника внутренней службы из Краснодарского края обнаружилось 50 объектов недвижимости (включая как жилые помещения, так и офисы) и более 20 автомобилей, включая модели премиум класса.
«Скромный полковник», живущий как олигарх, уже обычное явление?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
gabroleg Ufhbtkzy
Почему не принять закон о соотвествии личного имущества доходам?
Ответить
5 час.
Юрий Селиванов
В Московской тусовке этот полкан ещё весьма скромный. Ведь звучало же, - наша страна огромная с большим количеством талантливых людей. Почему из регионов не приглашаются специалисты?
Ответить
4 час.
Геннадий Бережнов
А что полковник Захарченко меньше набил бабла в двушку! Читать уже противно и слушать о коррупции, которая давно уже победила в России власть! После МО уже говорить просто не о чем!
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии