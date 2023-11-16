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Иваново

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Стенд Ивановской области может стать лучшим на выставке «Россия» на ВДНХ!

Стенд Ивановской области может стать лучшим на выставке «Россия» на ВДНХ!

Стенд Ивановской области может стать лучшим на выставке «Россия» на ВДНХ!Голосуем!Вы уже побывали на выставке «Россия», где «прокатились» на велосипеде по набережным наших волжских городов и «съездили» в зимнюю Шую на знаменитый фестиваль «Русское Рождество»? Тогда вы точно проголосуете за стенд Ивановской области!Если нет – просто поддержите родной регион, а после обязательно побывайте на выставке «Россия» и убедитесь, что сделали правильный выбор.

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