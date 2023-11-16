Стенд Ивановской области может стать лучшим на выставке «Россия» на ВДНХ!Голосуем!Вы уже побывали на выставке «Россия», где «прокатились» на велосипеде по набережным наших волжских городов и «съездили» в зимнюю Шую на знаменитый фестиваль «Русское Рождество»? Тогда вы точно проголосуете за стенд Ивановской области!Если нет – просто поддержите родной регион, а после обязательно побывайте на выставке «Россия» и убедитесь, что сделали правильный выбор.