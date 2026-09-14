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Царьград

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ADAC зафиксировал рекордные цены на бензин E10 в Германии

ADAC зафиксировал рекордные цены на бензин E10 в Германии

Цены на Super E10 в Германии достигли рекорда — литр стоит €2,273, что на 1,7 евроцента больше, чем 11 сентября.

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