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SPLETNIK

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Зендая повторила культовый образ Холли Берри на премии "Эмми-2026"

Зендая повторила культовый образ Холли Берри на премии "Эмми-2026"

Одна из самых востребованных молодых звёзд Голливуда Зендая повторила культовый образ актрисы Холли Берри, в котором та появилась на премьере фильма "Умри, но не сейчас" в 2002 году.

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