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В Армении ученые разработали основу лекарства против болезни Альцгеймера

В Армении ученые разработали основу лекарства против болезни Альцгеймера

Тестирование на животных показало, что соединения не оказывают негативного влияния на здоровье.В Армении были созданы два новых соединения, которые могут лечь в основу лекарства против болезни Альцгеймера.

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