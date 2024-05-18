В Армении ученые разработали основу лекарства против болезни Альцгеймера

Тестирование на животных показало, что соединения не оказывают негативного влияния на здоровье.В Армении были созданы два новых соединения, которые могут лечь в основу лекарства против болезни Альцгеймера.
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