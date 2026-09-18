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Татар-информ

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ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на газопроводе в Кабардино-Балкарии

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на газопроводе в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ задержали 40-летнего гражданина РФ, подозреваемого в подготовке к диверсии на газопроводе в Кабардино-Балкарии.

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