Соперники AlphaTauri недовольны сближением команды с Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор AlphaTauri Питер Байер продвигает курс на использование в болиде итальянской команды максимума разрешённых регламентом Формулы 1 деталей от машины Red Bull, что вызвало опасения со стороны соперников.
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