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Какой сегодня праздник: 29 мая – Всемирный день здорового пищеварения

Какой сегодня праздник: 29 мая – Всемирный день здорового пищеварения

29 мая международное сообщество отмечает Всемирный день здорового пищеварения. Согласно Уставу Всемирной организации гастроэнтерологов (ВОГ), этот день был учреждён в 1958 году с целью привлекать внимание общества к проблемам нарушения пищеварения.

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