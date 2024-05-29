Какой сегодня праздник: 29 мая – Всемирный день здорового пищеварения

29 мая международное сообщество отмечает Всемирный день здорового пищеварения. Согласно Уставу Всемирной организации гастроэнтерологов (ВОГ), этот день был учреждён в 1958 году с целью привлекать внимание общества к проблемам нарушения пищеварения.