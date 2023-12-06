В Италии проводят операцию по аресту 6 человек, помогавших сыну Усса бежать

В рамках операции в Италии проводится арест шести человек, которые подозреваются в организации побега из-под домашнего ареста и бегстве из страны Артема Усса - сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса .
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