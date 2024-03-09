МИД: Британия готова помочь ФРГ при решении проблем с поставкой Taurus Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания выражает свою готовность помочь Германии при решении проблем, связанных с поставками крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины.
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