В Самарской области военная автоинспекция проводит профилактическую акцию «Безопасность дорожного движения»

В рамках мероприятия военные автоинспекторы проведут около 30 занятий и примут зачеты по правилам дорожного движения у водителей, управляющих военной техникой.
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