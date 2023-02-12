В Госдуме предложили наказывать за оскорбление Героев СССР и России

РИА Новости/Максим Блинов За оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России необходимо ввести уголовную ответственность, считает лен комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
РИА Новости/Максим Блинов За оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России необходимо ввести уголовную ответственность, считает лен комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
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