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Профсоюзы объяснили, что изменится в начислении зарплаты с 1 сентября

С 1 сентября изменится порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Согласно поправкам в ст. 152 Трудового кодекса (ФЗ-91 «О внесении изменения в статью 152 ТК РФ»), работодатель обязан будет учитывать не только складную часть, но и все стимулирующие и компенсационные выплаты, полагающиеся работнику.

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