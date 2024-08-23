Профсоюзы объяснили, что изменится в начислении зарплаты с 1 сентября

С 1 сентября изменится порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Согласно поправкам в ст. 152 Трудового кодекса (ФЗ-91 «О внесении изменения в статью 152 ТК РФ»), работодатель обязан будет учитывать не только складную часть, но и все стимулирующие и компенсационные выплаты, полагающиеся работнику.