Врач Жоголева: контакт с животными снизит риск развития аллергии у детей

Общение с животными с раннего возраста может помочь детям избежать развития аллергии. Об этом kp.ru рассказала аллерголог-иммунолог, главный врач клиники доказательной медицины, кандидат медицинских наук, ведущая телеграм-канала "Аллергология для чайников" Ольга Жоголева.