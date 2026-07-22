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Царьград

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Глава Росреестра Пермского края проведет прием граждан 30 июля

Глава Росреестра Пермского края проведет прием граждан 30 июля

Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю Лариса Аржевитина проведет личный прием граждан в приемной президента РФ в Приволжском федеральном округе в Перми 30 июля в 11:00.

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