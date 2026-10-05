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El Pais: из-за наводнений в Каталонии погибли два человека, еще один пропал

El Pais: из-за наводнений в Каталонии погибли два человека, еще один пропал

Два человека погибли, еще один пропал без вести в Каталонии из-за сильных ливней и наводнений. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило агентство El Pais .

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