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Царьград

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Недвижимость Подмосковья стала самой выгодной инвестицией в России

Недвижимость Подмосковья стала самой выгодной инвестицией в России

Однако эксперты все равно считают покупку квартир не очень хорошей инвестиционной стратегией.Квартиры в Подмосковье стали самыми выгодными с точки зрения инвестирования свободных средств.

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