Русская ПВО сорвала теракт Киева в Курской области

Константин Котельников

Бороться надо не с единичными БПЛА, расходуя дорогие зенитные ракеты, а ФАБами! Чугунка весом в тонну, прилетевшая на Банковую, даст больший эффект в борьбе с беспилотниками, чем ежедневное уничтожение дронов! Не там и не тем воюют!!!