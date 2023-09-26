Минобороны России сообщило о сбитом над территорией Курской области украинском беспилотнике."26 сентября около 05.
Русская ПВО сорвала теракт Киева в Курской области
Комментарии
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Константин Котельников
Бороться надо не с единичными БПЛА, расходуя дорогие зенитные ракеты, а ФАБами! Чугунка весом в тонну, прилетевшая на Банковую, даст больший эффект в борьбе с беспилотниками, чем ежедневное уничтожение дронов! Не там и не тем воюют!!!
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