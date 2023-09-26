Царьград

5 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Вопрос в другом, почему вообще до сих пор у Салорейха есть ТВ сети!?"Наши даже защити...
  • Ed Red
    Текст о свисте рака нагореНаказание за тера...
  • Михаил Величко
    Вообще-то для постсоветской России это норма - идиотов и негодяев двигать по карьерной лестнице, награждать, а потом ...Как Исинбаева про...

Русская ПВО сорвала теракт Киева в Курской области

Русская ПВО сорвала теракт Киева в Курской области

Минобороны России сообщило о сбитом над территорией Курской области украинском беспилотнике."26 сентября около 05.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Котельников
Бороться надо не с единичными БПЛА, расходуя дорогие зенитные ракеты, а ФАБами! Чугунка весом в тонну, прилетевшая на Банковую, даст больший эффект в борьбе с беспилотниками, чем ежедневное уничтожение дронов! Не там и не тем воюют!!!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх