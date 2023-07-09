В Севастополе пройдёт фестиваль национальных культур «Севэтнофест»

В Севастополе во второй раз состоится фестиваль национальных культур «Севэтнофест». Проходить он будет 13-16 июля, однако самое интересное для жителей и гостей города-героя запланировано на третий фестивальный день: ожидаются выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, выставки и многое другое.