В Севастополе пройдёт фестиваль национальных культур «Севэтнофест»

В Севастополе во второй раз состоится фестиваль национальных культур «Севэтнофест». Проходить он будет 13-16 июля, однако самое интересное для жителей и гостей города-героя запланировано на третий фестивальный день: ожидаются выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, выставки и многое другое.
