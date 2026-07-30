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Спорт Уик-Энд

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Владимир СОЧНОВ: Первые четыре тура чемпионата для «Спартака» - подготовка к битве против «Зенита»

Владимир СОЧНОВ: Первые четыре тура чемпионата для «Спартака» - подготовка к битве против «Зенита»

- Владимир Борисович, что-то вы очень резко вошли сезон в качестве прогнозиста - предсказали точный счет в трех матчах первого тура из восьми да еще исход в двух встречах! По вашему родному «Спартаку» такой подход понятен - кому как не вам знать.

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