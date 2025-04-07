В ТЦ «Фиолент» под школьницей буквально провалился пол. Происшествие случилось 6 апреля на Ленинском проспекте, 100.
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В ТЦ «Фиолент» под школьницей буквально провалился пол. Происшествие случилось 6 апреля на Ленинском проспекте, 100.