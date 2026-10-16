Tesla объяснила, как ракетные ускорители Roadster превзойдут сцепление обычных шин SpaceX десятилетиями применяет ракетные двигатели для изменения ориентации и положения космических аппаратов, однако перенос подобных технологий в автомобиль потребовал разработки специального оборудования и систем управления.
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