«Дать надежду семьям заключённых»: австралийского наёмника Оскара Дженкинса предложили обменять на россиян

Российское отделение Международного комитета защиты прав человека обратилось к главам МИД России и Австралии с просьбой обменять австралийского наёмника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в зоне СВО, на россиян Киру и Игоря Королёвых и Семёна Бойкова.
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