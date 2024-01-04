Дверь не закрывается? Вот что обязательно нужно сделать зимой!

В морозы всем системам, агрегатам и узлам автомобиля приходится несладко. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин собрал несколько ценных практик, позволяющих серьезно облегчить и работу механизмов, и собственную жизнь.
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