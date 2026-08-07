Крайне правый де ла Эсприэлья победил на президентских выборах в Колумбии

В Колумбии завершились одни из самых напряжённых выборов последних лет. Победу с минимальным перевесом одержал ультраправый предприниматель и адвокат Абелардо де ла Эсприэлья, набравший 49,66 процента голосов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии