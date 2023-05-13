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Все арестовали: Омаров остался без средств к существованию после покупки дома любовнице

Все арестовали: Омаров остался без средств к существованию после покупки дома любовнице

Бывший муж Бородиной столкнулся с неприятностями. Курбан Омаров с возлюбленной Социальные сетиБывший муж Ксении Бородиной, едва вернувшись из Дубая, куда он летал с молодой любовницей, попал в неприятности и остался без средств к существованию.

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