Все арестовали: Омаров остался без средств к существованию после покупки дома любовнице

Бывший муж Бородиной столкнулся с неприятностями. Курбан Омаров с возлюбленной Социальные сетиБывший муж Ксении Бородиной, едва вернувшись из Дубая, куда он летал с молодой любовницей, попал в неприятности и остался без средств к существованию.