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Путин высказался о намерениях Лондона «спасти» Киев от вторжения России

Путин высказался о намерениях Лондона «спасти» Киев от вторжения России

Президент России Владимир Путин высказался о планах Великобритании направить на Украину 400 бойцов из отряда Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) и 200 человек вспомогательного персонала из-за якобы готовящегося вторжения Москвы.

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