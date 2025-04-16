Глава Краснодара Евгений Наумов попросил не наказывать сотрудников за опоздания

Глава Краснодара Евгений Наумов попросил не наказывать сотрудников за опозданияГлава Краснодара Евгений Наумов попросил работодателей не наказывать своих сотрудников за опоздания, если их путь к рабочим местам лежит через Тургеневский мост.
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