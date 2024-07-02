Байден осудил решение Верховного суда США об иммунитете Трампа

Президент США Джо Байден осудил решение Верховного суда США по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа, которое, по мнению главы государства, создает опасный прецедент и подрывает верховенство закона в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии