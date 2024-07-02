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Байден осудил решение Верховного суда США об иммунитете Трампа

Байден осудил решение Верховного суда США об иммунитете Трампа

Президент США Джо Байден осудил решение Верховного суда США по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа, которое, по мнению главы государства, создает опасный прецедент и подрывает верховенство закона в стране.

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