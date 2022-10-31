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Проект стоимостью 26 млрд руб

Проект стоимостью 26 млрд руб

В самом западном регионе страны, на месте недостроенной АЭС, буквально в 10 км от границы с Литвой, началось строительство уникального для России проекта - первого в своем роде завода по производству литий-ионных аккумуляторов (гигафабрики).

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