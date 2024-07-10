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Царьград

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В Челябинской области назначили нового главу ГУ МВД региона

В Челябинской области назначили нового главу ГУ МВД региона

Прежний, Михаил Скоков, ушёл в отставку. Что известно о нынешнем начальнике полиции.На Южном Урале — новый начальник областного полицейского Главка.

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