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Китай

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Китай приветствует прогресс в восстановлении ирано-пакистанских отношений -- МИД

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Китай приветствует прогресс в восстановлении отношений между Ираном и Пакистаном и поддерживает обе стороны в дальнейшем укреплении взаимного доверия и углублении сотрудничества посредством дружественных консультаций.

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