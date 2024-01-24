Китай приветствует прогресс в восстановлении ирано-пакистанских отношений -- МИД

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Китай приветствует прогресс в восстановлении отношений между Ираном и Пакистаном и поддерживает обе стороны в дальнейшем укреплении взаимного доверия и углублении сотрудничества посредством дружественных консультаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)