Bobruin.by . Мой Бобруйск

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    И вбивание мракобесия  в  детские  умы.Летняя православн...
  • Александр
    В молодости много лучше выглядела, судя по последней паре фотографий.´И тут - я на сце...
  • Вадим Белецкий
    Ещё в далёком 1990 году, в журнале "Корея" (КНДР), было сказана вся правда про СПИД - "заболевание было разработано в...День памяти людей...

День семьи в Бобруйске в этом году отметили с большим размахом.

День семьи в Бобруйске в этом году отметили с большим размахом.

Целую неделю по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима клирики епархии проводили лекции и беседы, приуроченные к Международном дню семьи приблизительно в двадцати школах Бобруйска и Могилевской области, в библиотеках и колледжах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх