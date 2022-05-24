День семьи в Бобруйске в этом году отметили с большим размахом.

Целую неделю по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима клирики епархии проводили лекции и беседы, приуроченные к Международном дню семьи приблизительно в двадцати школах Бобруйска и Могилевской области, в библиотеках и колледжах.
Целую неделю по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима клирики епархии проводили лекции и беседы, приуроченные к Международном дню семьи приблизительно в двадцати школах Бобруйска и Могилевской области, в библиотеках и колледжах.
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